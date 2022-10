Atp Napoli 2022 | Musetti batte Berrettini in finale e vince torneo

(Di domenica 23 ottobre 2022), 23 ott. (Adnkronos) - LorenzoilAtpndo, nellatutta italiana, Matteonon al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore. Il 20enne di Carraracosì il suo secondo titolo Atp in carriera, senza perdere neanche un set, e salirà al numero 23 del ranking Atp. "E' ovvio che dispiace sempre un po're contro un italiano e contro un amico, però in questi casi bisogna essere un po' egoisti e pensare alla propria carriera e al proprio momento. Sono veramente felice", le parole di Lorenzoai microfoni di Supertennis. "Non è stato un match facile, eravamo entrambi un po' ...

Lorenzo Musetti vince il torneo Atp 250 di Napoli battendo, nella finale tutta italiana, un Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore. Il 20enne di Carrara conquista il suo secondo titolo Atp. 'Ho dovuto lottare fino alla fine e ho giocato meglio nei momenti importanti', ha commentato il ventenne dopo la partita. NAPOLI - La conferenza stampa integrale di fine torneo, con le parole del Presidente del T.C. Napoli Riccardo Villari, l'Organizzatore e Direttore Cosimo Napolitano e il Direttore Tecnico Angelo Chiai...