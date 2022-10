Terza «ottobrata» in arrivo | con medie più alte di 10 gradi Cnr | clima come a inizio luglio

Il caldo continuerà fino alla fine del mese di ottobre e anche per il Ponte di Ognissanti con laportata da Scipione l'Africano; non si escludono emperature superiori alle medie del ...Caldo senza fine, laè alle porte: in arrivo notti tropicali e 34 gradi Cnr: ottobre come luglio A causare questa particolare situazione da un punto di vista termico, spiega Gozzini, ...La morsa del caldo non sembra proprio voler abbandonare la presa. Dopo un weekend all'insegna della pioggia al Nord e al Centro Italia, il nostro Paese si appresta a vivere la terza ottobrata ...Via le giacche e fuori di nuovo i costumi. La prossima settimana torna il caldo africano con punte di 34 gradi. La pioggia Solo al Nord. Il ...