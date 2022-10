Spalletti avvisa | “I numeri evidenziano una cosa sulla Roma”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alla vigilia del big match trae Napoli in programma domani allo Stadio Olimpico, Lucianoha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. L’allenatore azzurro ha fatto il puntostagione in corso preparando proprio la gara di domani, rispondendo in particolare ad una domanda riguardo uno dei principali punti di forza della. Di seguito quanto evidenziato:Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)sicuro“Quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, loro hanno questa qualità e questa caratteristica di andare ad incidere sui risultati con i calci piazzati perche idicono questo. ...

... il portiere della Roma , Rui Patricio , gonfia il petto e manda un chiaro messaggio ai prossimi avversari dell'undici di José Mourinho , il Napoli di Luciano: Poi, sul match vinto contro ...i suoi : "Dobbiamo rimanere coi piedi per terra" "Siamo travolti dalla felicità di aver toccato il massimo e ottenuto grandi risultati, ma se si guarda bene, soprattutto in ...ROMA Non si nasconde. Sa che il Napoli viene dato per favorito ma questo non lo disturba. Anzi, lo stuzzica. Per Mourinho, meglio partire a fari spenti in un big match come quello di domani sera.ROMA Non si nasconde. Sa che il Napoli viene dato per favorito ma questo non lo disturba. Anzi, lo stuzzica. Per Mourinho, meglio partire a fari spenti in un big match come quello di domani sera.