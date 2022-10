Palladino non ha dubbi | l’ha detto in conferenza sul Napoli!

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ha parlato subito dopo la sconfitta con il Milan, il tecnico napoletano, Raffaele. Al centro delle questioni, ci è finito anche il club azzurro quando il tecnico ha preso parola di fronte alla stampa e parlando di quella che è stata la partita. Elogi da parte del tecnico che, dopo aver perso in un San Siro gremito di ben 75mila persone, commenta così la sconfitta dei suoi: “Io avevo chiesto una partita così come è venuta fuori, fatta di determinazione, sul 3-1 addirittura poteva parlarsi di partita riaperta. C’è rammarico, ma contro queste squadre e davanti a così tanti tifosi, non è mai facile. Io dico che insieme al Napoli, è la squadra che gioca meglio al calcio in Italia, ed è la squadra più completa”. Monza contro Milan e Napoli: le due partite Non c’era ancorain panchina del Monza che fu, al Diego Armando ...

