NEW YORK | Kevin Spacey assolto dalle accuse di molestie

(Di sabato 22 ottobre 2022) Newe’ uscito indenne dal processo civile persessuali in cui un altro attore all’epoca minorenne, Anthony Rapp, aveva chiesto in risarcimento 40 milioni di dollari di danni. La giuria ha deciso nel giro di un’ ora e mezza. New: quale è stata la reazione diSpaecy alla lettura della sentenza? Mentre veniva letto il verdetto,mascherato ha abbassatola testa e poi sembra si sia asciugato le lacrime. Qualche istante dopo, si è alzato, ha abbracciato i suoi avvocati e poi con il suo manager, Evan Lowenstein. Da parte sua,è passato oltre la folla e si è infilato in un SUV in attesa senza offrire alcun commento. L’accusa Rapp aveva accusatodi essergli saltato addosso ...

La Voce di New York

Nell'analisi dell'intelligence americana - passata alTimes - l'esercito di Kiev ha una finestra temporale di 6 settimane durante la quale può cercare di ottenere nuovi risultati, dopo ...(STATI UNITI) " Due partite e due sconfitte per i Magic, ma Paolo Banchero non demerita neanche nella seconda gara della sua prima stagione in Nba. Dopo lo straordinario esordio contro ... A New York Consolato e IIC si illuminano con i colori dell'Italia Ricordo lontano della Maginot francese, è una posizione difensiva di 24 chilometri nell’Ucraina orientale, composta da blocchi di cemento e trincee profonde. Dovrebbe estendersi anche a est e sud, per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...