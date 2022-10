LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | davanti a tutti Charles Leclerc | si testano le nuove gomme Pirelli

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.30 Molte le correzioni che stanno effettuando i piloti in pista (come Alonso nelle FP1), da Russell a Bottas fino a Carlos Sainz. 00.27 Si avvicinano aRicciardo e Bottas, rispettivamente secondo (+0.817) e terzo (+0.846). 00.24 Ciascun pilota dovrò compiere 26 giri in questa sessione per testare le(hanno a disposizione due set, di cui però non si conoscono le mescole). 00.21 Prove di apertura e chiusura di DRS per Lewis Hamilton con le; prendono nota sia i meccanici Mercedes sia gli uomini della, per capire la reazione degli pneumatici. 00.18 Ecco la classifica temporanea delle FP2: 1Ferrari1:36.810 2 2 Carlos ...

22.04 Positivo il debutto in un weekend ufficiale di F1 per Robert Shwartzman, il migliore in classifica dei piloti di riserva impegnati in FP1 ad Austin. 22.02 Di seguito la classifica finale della ...Tale e quale show 2022, la diretta della quarta puntata: commentoValentina Persia imita Gabriella Ferri a Tale e Quale Show 2022 . Il pubblico la tributa con ...Show 2022 perché con Lauretta...Ad Austin si scende in pista per il secondo turno di prove libere. Segui l'azione in pista con la classifica aggiornata in tempo reale ...Diretta Formula 1 live streaming video tv prove libere FP1 e FP2 GP Usa 2022 Austin, oggi venerdì 22 ottobre. Quattro campioni del mondo davanti a tutti nella classifica dei .... Sesto posto per la Fe ...