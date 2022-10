F1 | l’annuncio di Capito | “Sargeant correrà con la Williams se avrà abbastanza punti Super License”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Importanti novità per la stagione 2023 di Formula 1. Il team principal della, Jost, ha infatti comunicato che sarà Logana prendere il posto di Nicholas Latifi. Il pilota americano, che ha già guidato la monoposto in occasione delle FP1 del GP di Austin, dovrà però darsi da fare in questo finale di stagione. Sarà infatti promosso in Formula 1 solamente se. Ad spiegarlo è stato, che ha dichiarato: “Mi piace l’idea di portare giovani piloti in F1 presto. Crediamo che sia in grado di gareggiare a questo livello, ma per scoprirlo non resta che affidargli una vettura. Ha fatto molto bene al suo primo anno in F2 e lo riteniamo pronto per la F1“....