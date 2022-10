Di Canio | Lazio | mentalità sbagliata Serviva un vice Immobile

ROMA -senza Ciro Immobile sino a gennaio. L'infortunio muscolare gli farà saltare tutte le restanti ... E Paolo Di, ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua ...vs Udinese ore 15:0 0 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale ...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini . ...L’ex attaccante biancoceleste critica la scelta della società di non aver preso una punta centrale per sostituire il bomber ...La Lazio dovrà fare a meno del suo bomber fino al 2023. L'infortunio di Immobile è più serio del previsto e lo terrà lontano dal campo a lungo. Sarri ...