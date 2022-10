Auger - Aliassime sogna il bis ad Anversa | finale contro Korda

Ubitennis

Saranno Sebastian Korda e Felixa giocarsi il titolo ad Anversa. In semifinale, lo statunitense stoppa sul più bello la rinascita di Dominic Thiem . Il giovane statunitense supera per 6 - 7 (4) 6 - 3 7 - 6 (4) l'...Un doppio tie break decide l'altra semifinale, tra il candesee il francese Gasquet , con la vittoria del primo per 7 - 6 (2), 7 - 6 (3). Match molto equilibrato, con i due tennisti che hanno saputo sempre tenere il servizio senza concedere ... ATP Anversa: spinto dal super-servizio, Auger-Aliassime conquista la seconda finale consecutiva Saranno Sebastian Korda e Felix Auger-Aliassime a giocarsi il titolo ad Anversa. In semifinale, lo statunitense stoppa sul più bello la rinascita ...Sebastian Korda sfiderà Felix Auger-Aliassime nella finale dell'Atp 250 di Anversa 2022. A che ora e come seguire in diretta tv il match.