“Vincenzo Malinconico” | è un trionfo | tra lacrime e tradimenti giocosi

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La prima puntata di– Avvocato d’insuccesso, andata in onda su Rai 1 in prima serata il 20 ottobre, è un vero e proprio. Il personaggio “perdente”, interpretato in modo magistrale da Massimiliano Gallo, fa letteralmente impazzire tutti e sui social è un tripudio di complimenti per il marito di Imma Tataranni che finalmente si è conquistato un ruolo di primissimo piano sull’ammiraglia della tv di Stato.– Avvocato d’insuccesso, boom di ascolti Il debutto disegna un altro risultato più che positivo per le serie di Rai 1. L’avvocato dimesso che ama filosofeggiare e dal cuore puro, che si fa mille scrupoli per difendere un assassino legato alla camorra, incolla al piccolo schermo oltre 4 milioni di ...