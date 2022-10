Un abito da sposa per sostenere le attività di Aisla

Dalle loro mani sapienti sono stati realizzati 24 splendidi abiti da, donati alla sezione territoriale di Aisla di Pistoia. Le future spose possono quindi acquistare undecisamente ...Con il carovita e in un momento storico così difficile, il costo di undapuò diventare insostenibile. Ed ecco che l'opportunità di scegliere uno di questi abiti diventa un atto d'amore. ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Are Arte in occasione della Rome Art Week, ha preparato l'evento condiviso "Art Couture", dialogo tra pittura, fotografia ed Alta moda. Potrai visitare ...