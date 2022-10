Tutti i riassunti e i gol della LaLiga Santander

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 21/10/2022 alle 23:59 est Goditi i gol e le migliori giocate di tutte le partiteLeague La decima giornataLiga è disputata La Liga torna infrasettimanale per giocare la decima giornata. La partita tra Barça e Villarreal saranno gli ultimi a giocare giovedì alle 21:00 al Camp Nou. Un duello di vitale importanza per gli uomini di Xavi Hernández dopo la caduta al Clásico al Santiago Bernabéu. Riassunto, gol e highlights di Siviglia – Valenciadecima giornata diLA LEGA Riepilogo, gol e highlights del Getafe 2-2 Athletic Clubdecima giornata diLA ...