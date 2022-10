' Truffatore' da 100 milioni al giudice | ' non mi estradate'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) E' comparso stamani davanti alla Corte d'Appello di Milano Craig Auringer, il canadese di 52 anni, residente in Inghilterra, arrestato il 17 ottobre in centro a Milano su mandato della Procura di New ...

... il canadese di 52 anni, residente in Inghilterra, arrestato il 17 ottobre in centro a Milano su mandato della Procura di New York per una presunta maxi - truffa damilioni di dollari. Nell'...Meloni: 'Atlantismo o fuori dal governo, a costo di non farlo' Craig Auringer, arrestato a Milano ilinternazionale damilioni: riconosciuto durante un controllo casuale Chi è Cosa è ...E' comparso stamani davanti alla Corte d'Appello di Milano Craig Auringer, il canadese di 52 anni, residente in Inghilterra, arrestato il 17 ottobre in centro a Milano su mandato della Procura di New ...Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Craig Auringer, 52enne canadese residente alle Bahamas, arrestato a Milano e su cui pendeva dallo scorso aprile un mandato d'arresto emesso dal procuratore distrettuale..