Olivera | «L’alternanza con Mario Rui fa bene a entrambi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mathias, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva nel corso di Radio Goal. È la redazione stessa di Radio Kiss Kiss Napoli a pubblicare un report delle sue risposte. Qual è il bilancio della prima parte di stagione? “Sono molto contento per come sto andando io e per come sta andando la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre”. Che differenze stai riscontrando tra la Liga e la Serie A? “Non ce ne sono molte, c’è molta tattica, si gioca molto di più il pallone, io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto”. Qual è il rapporto traRui? “Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa”. La Champions che emozioni porta? “Belle emozioni, era un ...