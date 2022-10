MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Malesia 2022 | Binder sorprende Settimo Quartararo | undicesimo Bagnaia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Bradtutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della. Sul circuito di Sepang il pilota della KTM ha realizzato il miglior tempo (1’59”479), precedendo la Suzuki di Alex Rins, staccato appena di 97 centesimi e la Honda di Marc Marquez, che ha accusato un ritardo di poco superiore ad un decimo dal sudafricano. Una FP1 che ha visto i piloti provare il time attack proprio negli ultimi minuti, forse per paura di trovarsi la pioggia nella seconda sessione. Quarta posizione per Enea Bastianini, che ha preceduto Joan Mir ed Jorge Martin. Alposto c’è un Fabio, che ha provato a lanciare un segnale nella prima sessione, rimanendo quasi sempre al comando prima della sfuriata finale di giri veloci., GP...

... una delle poche certezze ine che Marc Marquez correrà per vincerne almeno una. Dal rientro ... Marc motiva la squadra coie si prepara a un inverno in palestra. E, lo raccontava ...... quali passione, dedizione e lavoro di squadra, fondamentali per raggiungereambiziosi. A ...sostiene il giovane campione torinese Francesco Bagnaia nella sua avventura nel mondiale di. ...MotoGP Gp Malesia Sepang Prove Libere 1 - Brad Binder ha fatto registrare la migliore prestazione assoluta nel corso del primo turno di libere del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima e pe ...Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 GP Malesia 2022 Sepang live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifica, oggi venerdì 21 ottobre.