Mattarella conferisce l’incarico di governo alla Meloni | Tajani e Salvini saranno i suoi vice

2022 - 10 - 21 17:51:49 Giuramento governo Meloni domani alle 10 Il giuramento del governo Meloni sarà domani alle 10 2022 - 10 - 21 17:51:00l'incarico a Meloni 'Il presidente ...avrà ora tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni e diramare una nota per ... potrebbe portare la lista già nel colloquio in cui il presidente lel'incarico . Se così ...Giorgia Meloni è stata ufficialmente incaricata Presidente del Consiglio dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'onorevole ha accettato l'incarico senza riserva, il Giuramento si terrà al Palazzo de ...La presidente di FdI dal presidente delle Repubblica per il conferimento dell'incarico di presidente del consiglio. Fratelli d'Italia, Lega e ...