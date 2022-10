La Signora in Giallo | ancora lutti | Se ne va anche lo sceriffo | è la terza scomparsa in pochi giorni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nel giro disono stati ben tre gli attori dal cast di ‘Lain’ a salutarci per sempre. Tra i più amati adesso l’addio èper lo. Se ne va un altro grande protagonista della tv internazionale, star del cinema che ha affiancato l’amata protagonista della nota e longeva serie tv poliziesca, Angela Lansbury. È morto all’età di 86 anni Ron Masak, che nella storica serie tv ha vestito per anni i panni delloMort Metzger di Cabot Cove, una piccola città dei Maine set di molti episodi dellain. Quella di Masak è stata una carriera piena di successo. Era nato nel 1936 a Chicago e aveva debuttato in teatro nel 1954 con la compagnia teatrale Drama Guild. Sempre ...

Non c'è pace tra i protagonisti della signora in giallo: dopo Angela Lansbury è morto un altro grande attore del cast. Un'altra terribile notizia per gli amanti della signora in giallo. Dopo la tragica morte della protagonista Angela Lansbury. Mort Metzger, beneficiava dell'abilità di Jessica Fletcher ( Angela Lansbury ) nel risolvere i crimini nella serie tv La signora in giallo. Masak è morto giovedì 20 ottobre per cause naturali.