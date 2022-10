Grande Fratello Vip 7 | Marco Bellavia torna e si confronta con Pamela Prati e gli altri concorrenti

Il Rally Italia Talent corre nel Lazio per la sua settima selezione regionale. Ildei motori patrocinato da Aci e Sara Assicurazioni, con Suzuki come auto ufficiale grazie alle Swift Sport Hybrid gommate Toyo in pista, vedrà anche quest'anno come sede di svolgimento ...Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella , una delle attuali concorrenti della settima edizione delVip , ospite nella nuova puntata di Casa Pipol, ha parlato della recente indiscrezione sulla figlia e il presunto flirt avuto con Massimo Giletti svelando anche un retroscena sull'ex ...Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, smentisce l’indiscrezione secondo cui tra la figlia e Massimo Giletti ci sia stato un flirt poco prima che ...Non sempre, tra le persone, è possibile ritrovare alchimia e interessi comuni, soprattutto tra Giaele e Antonella. La schermitrice, infatti, in un discorso in giardino, esprime le sue opinioni sulla m ...