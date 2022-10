Firenze | imbrattata con scritte minatorie la sede della Lega La solidarietà di Grazzini Italia Viva

Un altro inaccettabile gesto vile ed intimidatorio, che non appartiene ad una città aperta e democratica come'. Federico Bussolin prosegue sottolineando che: 'La violenza e la minaccia non ..."Questa mattina " dichiara Federico Bussolin, Segretario della Lega ae Capogruppo in Consiglio comunale " abbiamo ritrovato la nostra sede di Viale Corsicada scritte minatorie, con la firma di un noto gruppo anarchico fiorentino". "Nello specifico " ...Scritte minatorie alla sede della Lega a Firenze. “Questa mattina – dichiara Federico Bussolin, Segretario della Lega a Firenze e Capogruppo in Consiglio comunale – abbiamo ritrovato la nostra sede di ...Raid vandalico contro la sede della Lega in viale Corsica, dove nella notte tra giovedì e venerdì sono apparse diverse scritte minacciose. Lo riferisce il segretario cittadino del partito (e capogrupp ...