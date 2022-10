Dodi Battaglia | più forte dopo la morte della moglie | Ho una figlia di 16 anni | non ho alternative

Il 22 e il 23 ottobre, alle ore 16.30 , doppio appuntamento con Verissimo. Sabato Qualche settimana faha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto in concerto a Bologna. Sabato, il mitico chitarrista dei Pooh, sarà a Verissimo per raccontare cosa sia successo e come stia adesso. ...Il racconto disul malore avuto sul palco che lo ha obbligato a dire addio al concerto tra la paura dei fan e pure la sua. Un mese molto particolare quello vissuto dache lo scorso 4 ...Lo scorso 4 ottobre, durante un concerto a Bologna, Dodi Battaglia, ha avuto un malore che lo ha costretto a cancellare alcune date del suo tour. L'ex chitarrista dei Pooh sarà ...Dodi Battaglia ospite a Verissimo nella puntata di sabato 22 ottobre 2022 spiega cosa è accaduto sul palco a Bologna durante il malore e cosa era successo prima. Il chitarrista dei Pooh si riferisce a ...