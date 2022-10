Chi è Matteo Piantedosi | l’ex capo di gabinetto di Salvini al Viminale | «Abbiamo scritto insieme i decreti sicurezza»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «I? Liscritti». Cosìpresentavadidel leader della Lega ale ora destinato a ricoprire la carica di ministro dell’Interno che fu del segretario di via Bellerio. Campano di nascita, 59 anni, sposato con due figlie, si è laureato in Giurisprudenza a Bologna ed è qui che ha iniziato la sua carriera, comedinella prefettura. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto numerosi incarichi ministeriali, guidati da partiti diversi. Nel 2011 è stato nominato prefetto di Lodi, ma già nel 2009 è stato chiamato dal ministero dell’Interno per dirigere l’Ufficio relazioni ...