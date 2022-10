Charlie Gnocchi spiega perché Amaurys l’ha aggredito | “Mi avrebbe picchiato”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo la puntata del GF Vip, i gieffini si sono riuniti in giardino e si sono lamentati della ramanzina ricevuta da Marco Bellavia (tra questi c’erano anche Wilma Goich,Perez e Patrizia Rossetti). Pochi minuti dopoè rientrato in casa ed ha iniziato a gridare contro. La regia 1 stava inquadrando ancora il giardino e quando i vipponi hanno sentito le grida si sono precipitati dentro: “Oddio Ama, che sta succedendo, calmati“. Purtroppo di questa lite furiosa sappiamo ben poco,la regia ha inquadrato per 10 minuti un piccione. L’inquadratura sul piccione mentre in sottofondo il devasto conche manda a fanculo#gfvip pic.twitter.com/FnkAVKl0Cy — pilocarpina (@pilocarpina1) October 21, 2022...

E noi ci dobbiamo "scannare" con due cret*ni' - ha detto il giornalista che confrontandosi conha aggiunto - 'Tu, se non ti avessero messo con l'immunità, tu eri già fuori da qua. ...Giaele De Donà pronta a tradire il marito Brad con Antonino/ "Divorzierebbe da me solo se facessi" Confessioni chiarissime quelle della influencer e modella aa cui rivela - 'con ...Dopo la puntata Giaele si sfoga con Charlie ed esprime la sua amarezza per essere ancora una volta in Nomination ...La puntata di giovedì 20 ottobre vede l’uscita dal GFVip di Cristina Quaranta e in nomination cinque concorrenti ...