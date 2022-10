Charlie contro Marco Bellavia | “Uno così… non dice la verità | ma quello che gli capita”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo tre settimaneè tornato nella casa del GF Vip per un confronto con i gieffini. L’ex conduttore di Bim Bum Bam non è stato tenero ed ha giustamente sottolineato gli errori dei suoi compagni di avventura, anche diGnocchi: “Io sono uscito e ho visto cose, me ne avete dette di ogni genere. Dietro ne avete dette di tutti i colori. Non vi chiedo di chiedermi scusa, ma di proseguire questo GF in modo più positivo. Ancheche è un mio amico e qualcosa mi ha dettoe l’ho visto da fuori. Sono pochi quelli che non hanno detto nulla, due o tre. In pratica uno su dici di tutti i partecipanti. Perdonatemi, ma avevate bisogno di essere messi davanti alla. Ognuno sa che cosa ha detto e cosa ha fatto“.su: ...