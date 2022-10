Betis | UFFICIALE | rinnova un gioiello

La notizia non è ancoradato che il ct Scaloni rivelerà la lista soltanto nei prossimi ...femorale sinistro che il giocatore ha accusato nel corso del match di Europa League contro il...E poi il basket: i 35 punti di Jayson Tatum, i 35 di James Harden, i 33 di Steph Curry e ... Utd 1 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid -0 - 0 16:15 Cádiz - Espanyol 2 - 2 18:30 R. ...Il Real Madrid travolge 3-0 l’Elche e rafforza il proprio primato in classifica con 28 punti conquistati in 10 partite di Liga, sei in più del Barcellona secondo, che ha però una gara in meno. Il Beti ...La domenica di Liga è stata monopolizzata dalla disputa del Clásico. Il Madrid-Barça ha visto le due formazioni presentarsi all’appuntamento a pari punti in classifica, ma con i blaugrana in testa e d ...