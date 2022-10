BenQ EH620 è il primo videoproiettore smart con Windows 11 integrato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A bordo del proiettoreun processore Celeron serie 4000 e sistema operativo11 IoT Enterprise. Si potranno utilizzare tutte le più comuni app per la produttività senza collegare un PC. Google Meet, Skype e TeamViewer Meeting sono già precaricati....

IlSoftware.it

Il principale vantaggio del proiettoreè che può essere utilizzato senza collegarvi alcun PC. Il dispositivo include infatti l'intera gamma di software aziendali per Windows: Microsoft 365,...Il principale vantaggio del proiettoreè che può essere utilizzato senza collegarvi alcun PC. Il dispositivo include infatti l'intera gamma di software aziendali per Windows: Microsoft 365,... Proiettore smart basato Windows e processore Intel: il primo è di BenQ Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...