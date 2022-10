ATP Napoli 2022 | Mackenzie McDonald rimonta Zhang Zhizhen e si regala Matteo Berrettini

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giornata ricca di incontri per la TennisCup: sul cemento outdoor campano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 divede completarsi oggi i quarti di finale. Lo statunitensee batte il qualificato cineseper 4-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco e sil’incrocio con, numero 2 del seeding, in semifinale. Nel primo set entrambi i tennisti annullano due break point nel primo turno in battuta, poi i servizi iniziano a funzionare e per la svolta bisogna attendere il quinto gioco, quandova sotto 0-40 ed alla terza palla break deve capitolare.scappa sul ...