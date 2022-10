Al via la seconda fase dei lavori sulla Tangenziale | orari e tratto interessato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Prosegue la maxi operazione di decoroest avviata la scorsa settimana sotto il coordinamento dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Al via lanelle notti di oggi 21 ottobre e domani 22 ottobre.Lariguarderà ildi circa 6 km compreso tra Batteria Nomentana e la galleria Giovanni XXIII in entrambi i sensi di marcia. Come nella prima tranche appena conclusa, il Dipartimento Tutela Ambiente effettuerà gli interventi di sfalcio e potatura nelle aree verdi e di diserbo della sede stradale e sarà affiancato dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e ...

