leggo.it

I fatti contestati risalgono allo scorso giugno e si sarebbero verificati inpiscina di un Comune del Cremasco. A far scattare le indagini i genitori della bambina, che ha raccontato loro degli ...... la famigerata forza paramilitare coinvolta nellarepressione delle proteste. Le autorità ... Lo fa con un gesto diventato simbolo: tagliandosiciocca. Da Belen Rodriguez a Rocío Muñoz ... Violenta una bambina in piscina: arrestato un 40enne. «Abusi su altre due bimbe» Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Cremona per violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenne e atti osceni: l'arresto è stato eseguito dai carabinieri ...Un 23enne, davanti ai carabinieri, prende a calci e pugni lo zio. Il giovane è stato rimesso in libertà ed ha minacciato di volerlo uccidere.