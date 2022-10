Sudtirol | Bisoli | «Qui mi trovo molto bene e ho trovato l’alchimia giusta»

... partendo dal tecnico Lamberto Zauli volato ad allenare ilin Serie B, salvo poi dimettersi in favore del più esperto Pierpaolo. La posizione della Juventus U23, difatti, non fa ...Quindi la trasferta a Bolzano in casa: qui il Benevento passa per primo ma poi subisce il pari degli altoatesini, il cui allenatore, a fine partita, parlerà di 1 - 1 che stava loro ...Ha parlato l'ex allenatore del Cagliari e attualmente al Sudtirol Pierpaolo Bisoli: fra i temi c'è proprio la squadra rossoblù ...Tutte le partite della decima giornata del campionato di Serie B. Occhi anche su Frosinone-Bari. Calendario, orari e guida Tv.