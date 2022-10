Sampdoria-Ascoli | Stankovic perde Vieira nel riscaldamento | al suo posto in campo Rincon

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A pochi minuti dall’inizio della sfida dei sedicesimi di Coppa Italia 2022/2023 contro l’, non arrivano buone notizie per la. Il tecnico dei blucerchiati, Dejan, infatti, è stato costretto a sostituire Ronaldodall’undici iniziale a causa di un infortunio nel. Aldel centrocampista della Guinea, dunque, scenderà inil venezuelano Tomas. SportFace.

Al Ferraris, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23. ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di, sedicesimo di finale di Coppa Italia:: Contini; Conti, Ferrari, Amione, Murru; Vieira; Pussetto, Verre, Sabiri, Yepes; Quagliarella.: Guarna; Tavcar, Botteghin, ...Ampio turnover per i blucerchiati a causa del vicino appuntamento di campionato (in programma lunedì a Cremona) ...GENOVA - Sampdoria-Ascoli, Sedicesimi di Finale di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.