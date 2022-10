Sampdoria Ascoli 1-1 LIVE | Collocolo risponde a Verre INTERVALLO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Al Ferraris, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23.1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match al Ferraris 10? Gol di– Sabiri serve perfettamente il centrocampista dellache batte a rete e trova il vantaggio 21?ci riprova – Conclusione dalla distanza del trequartista doriano, Guarna blocca senza troppi problemi 33? Gol di– Imbucata di Botteghin perche resiste alla carica di ...

Al Ferraris, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23. ...Genova.Dejan Stankovic cerca la prima vittoria sulla panchina dei blucerchiati e contro i marchigiani si gioca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad attendere la vincente c'è la Fiorentina ...(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - "Non ci dimettiamo, il senso di responsabilità ha sempre fatto sì che questo pensiero potesse passarci per la testa ma lo abbiamo sempre abbandonato.