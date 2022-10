RTL 102 5 e i mondiali in Qatar | ecco tutti gli appuntamenti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, ha acquisito dalla FIFA i radio rights per trasmettere le partite deideled è pronta a raccontare, dal prossimo 20 novembre, le emozioni dii match fino alla finalissima del 18 dicembre. Un evento di grande sport che vede competere le più grandi nazionali del mondo.. "Ormai da anni RTL 102.5 segue il calcio durante gli Europei,e ovviamente durante il campionato. Nonostante l'Italia non si sia qualificata, ritengo sia nostro dovere coinvolgere gli ascoltatori nel più grande evento calcistico", dichiara il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci. RTL 102.5 con i suoi conduttori e giornalisti seguirà il campionato mondiale di calcio 2022 con una serie diche caratterizzeranno il palinsesto di tutta la giornata. Oltre ...

.5, l'emittente più ascoltata d'Italia, ha acquisito dalla FIFA i radio rights per trasmettere le partite dei Mondiali del Qatar ed è pronta a raccontare, dal prossimo 20 novembre, le emozioni ...