(Di giovedì 20 ottobre 2022) La guerra in Ucraina è entrata nel nono mese dall’inizio dei combattimenti.resiste grazie al sostegno dell’Occidente. Mosca ha ripreso a bombardare indiscriminatamente i civili, colpendo anche le infrastrutture energetiche con l’intento di lasciare al buio e al freddo gli ucraini in vista dell’inverno alle porte. La pace sembra lontana. Negli scorsi mesi,ha minacciato più volte di ricorrere alle armi nucleari. Mentre Biden ha annunciato che esiste la minaccia di un Armageddon atomico. La tensione è alle stelle. A 60 anni dalla crisi missilistica di Cuba, infatti, si è tornati adel rischio, serio e concreto, di una escalation nucleare su scala globale. Con la differenza però che, nel 1962, i due protagonisti di allora (Kennedy per gli Stati Uniti e Krusciov per l’Unione Sovietica) almeno erano disposti a parlarsi. ...

Parlare di diplomazia non equivale a una sconfitta: perché annientare Putin non salverà Kiev (di G. Gambino) La guerra in Ucraina è entrata nel nono mese dall'inizio dei combattimenti. Kiev resiste grazie al sostegno dell'Occidente. Mosca ha ripreso a bombardare indiscriminatamente i civili, colpendo anche l