Million Day oggi 20 ottobre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di giovedì 20 ottobre 2022)Day estrazioni digiovedì 20. Il weekend si avvicina, ma anche, i giocatori possono stare sereni. Sì, perché come ogni giorno, anche di giovedì, ci sarà il concorso delDay. Per tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’. Anche, giovedì 20in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di giovedì 20è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 disu questa pagina per conoscere i ...

Extra , l'estrazione di oggi: i numeri vincenti di giovedì 20 ottobre 2022 , su Leggo.it in tempo reale.è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando ...... which is approximately 5,200 new cases and 1,670 deaths per. Breast cancer, lung and bronchus ... cancer is a leading cause of death globally, accounting for nearly 10deaths in 2020. ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a giovedì 20 ottobre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.Million Day come tutti i giorni: anche oggi giovedì 20 ottobre , alle ore 20.30 l'estrazione a cura di Lottomatica . Occorre indovinare ...