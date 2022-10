Milan-Torino in tv | data | orario e streaming ottavi di finale Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilsfiderà ilaglididi. La squadra di Juric ha avuto la meglio del Cittadella nei sedicesimi con un netto 4-0. La partita potrebbe avere luogo martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12. Lunedì 24 ottobre verrà resa nota laesatta. Laè in esclusiva sui canali Mediaset: probabilmente la partita dei rossoneri sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e insu Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Pioli contro Juric in un confronto tutto da seguire e ad eliminazione diretta. SportFace.

