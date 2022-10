LDA esce dall' ospedale | ' Mi sono un po' ripreso'

Vomito e diarrea dopo le lasagne al ristorante: intossicati 57 turisti spagnoli, alcuni ricoverati in ospedale, il figlio di Gigi D'Alessiodall'ospedale: 'Mi sono un po' ripreso'. Ecco come ...Dopo circa quattro giorniè uscito e si è mostrato di nuovo sorridente. Mercoledì ha fatto ritorno nella sua Napoli, dove ha potuto riabbracciare anche i famigliari dopo lo spavento.Vanno a pesca di tonni e si riuniscono per mangiarli, ma il pranzo finisce nel peggiore dei modi. I membri di una società di pesca sportiva di Gubbio, sono rimasti vittime di un ...Come sta Lda Il cantante figlio di Gigi D'Alessio ha finalmente lasciato l'ospedale di Roma dove stava ricoverato. L'ex concorrente di Amici, programma Mediaset condotto da Maria ...