La confessione delle figlie di Laura Ziliani | “L’abbiamo uccisa perché voleva avvelenarci”

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dai verbaliconfessioni di Silvia Zani emergono le motivazioni che hanno spinto lei, insieme alla sorella Paola e al fidanzato Mirto Milani, ad uccidere, vigilessa di Temù in Vallecamonica assassinata a mani nude l’8 maggio 2021. “Eravamo disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare. Secondo la nostra idea, mia madre si sentiva bloccata con tredi cui una disabile e l’idea che avevamo era cheliberarsi di noi. E già nell’estate del 2020 iniziammo a pensare al modo in cui risolvere il problema: cioè ucciderla”, il contenuto dei verbali pubblicati oggi dal Giornale di Brescia. Un tentativo di omicidio c’era già stato pochi giorni prima, il 16 aprile, quando le somministrarono una tisana imbottita di ansiolitici che la fece dormire per ...