(Di giovedì 20 ottobre 2022) Annamaria Villafrate - Ricorda la Cassazione che gli ascendenti più prossimi devono fornire aiuto aiche non possono mantenere il figlio in via subordinata e sussidiaria .

Ricorda la Cassazione che gli ascendenti più prossimi devono fornire aiuto ai genitori che non possono mantenere il figlio in via subordinata e sussidiaria. I nonni mantengono i nipoti se i genitori non ne hanno la possibilità In alcune circostanze, i nonni sono obbligati a mantenere i nipoti: ecco cosa ha deciso la Cassazione. Cosa dice la norma La legge italiana, nell' articolo 316 bis del Codice Civile titolato Concorso ...Ricorda la Cassazione che gli ascendenti più prossimi devono fornire aiuto ai genitori che non possono mantenere il figlio in via subordinata e sussidiaria ...