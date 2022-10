Gli audio? Calunnie per intimidirmi

operatori si sono già adattati all'andamento a zig zag dei listini, caratterizzato da strappi e ... Ieri pomeriggio l'agenzia La Presse ha pubblicato unrubato in cui si sente Berlusconi, di ...... cerca di compensare cercando legittimazione negli Stati Uniti: qualsiasi cosaamericani ... "Chi non è d'accordo è fuori dal governo": il siluro della Meloni dopo l'del CavNella dichiarazione rilasciata dal leader di Forza Italia su Facebook, si riconosce il ruolo della stampa nella vicenda che lo ha riguardato da vicino in questi giorni ...La linea di politica estera del futuro nuovo governo di centrodestra è «chiara»: l'Italia fa parte «a pieno titolo» dell'Europa e della Nato. Chi non è d'accordo non farà parte dell'esecutivo, a costo ...