Domenica 23 ottobre | a Caprese Michelangelo | presentazione di “Psicoanalisti in lockdown” di Adelia Lucattini

RomaToday

Il ruolo di riserva non è gradito al fuoriclasse portoghese, che non aveva gradito la sostituzione prima dell'ora di gioco di16con il Newcastle, quando era partito titolare. E ...Nuovo appuntamento, dalle 10 alle 21, con East Market, l'evento del vintage milanese ... Per il mese disarà presente una speciale area dedicata ai dischi in vinile. Migliaia di pezzi ... Weekend a Roma: cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre Ultima opera per il cartellone 2022 del Teatro Massimo di Palermo domenica 23 ottobre alle 20. Torna in scena dopo 9 anni "Nabucco", terza opera di Giuseppe Verdi, composta nel periodo più inquieto de ...ia email, venerdì 21 ottobre, il «diario» settimanale del supplemento che anticipa il dialogo nell’inserto del weekend ...