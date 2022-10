Crollo all' Università di Cagliari | ci sono i primi quattro indagati

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cinell'inchiesta aperta dalla Procura diper ildella palazzina nel complesso universitario di Sa Duchessa avvenuto martedì sera. Si tratta di un atto dovuto da parte del magistrato che coordina le indagini, il pm Giagiacomo Pilia, per consentire la nomina dei periti di parte. Domani mattina infatti il pubblico ministero darà l'incarico a un proprio consulente di fiducia per la perizia sull'edificio collassato. Il fascisolo è stato aperto con le ipotesi di reato dicolposo di edificio e disastro colposo. Nulla finora è trapelato sui nomi dei destinatari dell'avviso di garanzia.

