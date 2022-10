Caos in Gb | si dimette Liz Truss e forse torna Boris Johnson

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quando una vaschetta di burro costa quasi 10 sterline (poco meno di 12 euro) e un pub dovrebbe vendere le birre a quasi 16 sterline a pinta (circa 18 euro) per non fallire, significa che qualcosa proprio non funziona. Sì, parliamo del Regno Unito e dell’inarrestabile scia di dimissioni politiche che si susseguono dal giorno in cui gli inglesi hanno scelto la Brexit. Mentre ieri in Italia andava in scena la tragicommedia dell’audio «filo-russo» rubato a Silvio Berlusconi - che tanto scandalo ha generato a livello euro-atlantico - ecco che il Regno Unito è riuscito a superarci in grandezza. Già, perché oggi si è giunti all’ultimo atto del governo conservatore guidato da Liz. La premier inglese - che dopo soli 38 giorni aveva già licenziato il suo ministro dell’Economia, Kwasi Kwarteng - si è dimessa in appena 44. A sua volta defenestrata dalla corrente di ...

