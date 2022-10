Caffè scontato per i clienti Lgbt | è polemica a Modica

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un prezzo diverso per uomini, donne, bambini ed “qiat”. La bislacca offerta del bar “Al Volo” difa parecchio discutere. Nella città del Ragusano, il titolare del locale, forse provando un’idea di marketing venuta decisamente male, ha pensato di differenziare i prezzi delper donne (0,70 euro), uomini (0,80) e “qiat+” (0,75). Una provocazione che ha causato una levata di scudi da parte dell’Arcigay di Ragusa, attraverso il suo vicepresidente, Emanuele Micilotta, definisce la campagna “superpromo discriminatoria” e chiede la rimozione del cartello. “Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file “uomini” e “donne” per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c’è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità ...