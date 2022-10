Bayern Monaco | pronto l'assalto a Kane | attesa una comunicazione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Harrydeve decidere: rinnovo con il Tottenham o via libera all'del, in cerca di un attaccante dopo l'addio...

...M. - Friburgo 5 - 0 CALCIO - LIGUE 1 13:00 Toulouse - Angers 3 - 2 15:00 Auxerre - Nizza 1 - 1 15:00 Nantes - Brest 4 - 1 15:00 Rennes - Lione 3 - 2 15:00 Troyes - Ajaccio 1 - 1 17:05- ...Tra questi, anche la Juventus, ile l'Ajax, oltre che diverse società di Premier League. Lo scorso settembre è arrivato un importante rinnovo di contratto col Valencia, che lo ha ...Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Stoccarda, match di scena al Signal Iduna Park valido per l'undicesima giornata di Bundesliga ...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Alla PreZero Arena di Sinsheim si gioca il match valido per l’undicesima giornata di Bundesliga tra Hoffenheim e Bayern Monaco. Ospiti che rincorrono il primato dopo un in ...