Adam Page tranquillizza tutti sui social e già pensa agli affari lasciati in sospeso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è rimasto infortunato durante il main event di Dynamite, il match titolato contro Jon Moxley è stato interrotto dall’arbitro dopo un lariat e conseguente brutta caduta, che ha mandato ko il cowboy. Perè stato necessario il trasporto in un centro traumatologico per alcuni esami approfonditi che hanno evidenziato una commozione cerebrale. Per fortuna l’ex campione del mondo è stato dimesso poche ore dopo e da casa ci ha tenuto are i fan. “Grazie a” Bastano pochi caratteri di Twitter per eliminare ogni residua traccia di preoccupazioni sulle condizioni del cowboy: “Hey, grazie aper essere stati così gentili. Non ho problemi e mi sento bene oggi. Ho mangiato un ottimo panino a pranzo. Grazie a Paul, i medici, Mox, Brandon, bj, etc ...