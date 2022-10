Una manifestazione a Milano a sostegno dell’Ucraina contro l’invasore russo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La pace non può nascere dalla resa degli ucraini. È il messaggio chiaro e inequivocabile che fin dall’inizio della guerra stanno lanciando le forze democratiche e liberali di tutto il mondo, Italia compresa. Allora mentre sabato 5 novembre a Roma si svolgerà lapro-Putin per chiedere l’avvio di un negoziato, ail Terzo Polo (Azione e Italia Viva) organizza unaper ribadire ilall’Ucraina. Cioè l’unica posizione sensata e veramente pacifista sull’argomento. Lo ha annunciato Carlo Calenda, leader di Azione, sui suoi profili social. Cita il discorso di Pericle: «Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore». Poi apre l’invito alle forze ...

Il collettivo studentesco 'Reset Unica' ha annunciatoin rettorato questa mattina, con le lezioni che sono state sospese anche dall'Università. Il problema è la sicurezza, spiegano ...Negli stand sarà presente comunque ancheselezione di CD e musicassette. Accompagnano il market ... due bar sempre aperti per tutta la durata dellae la food area. In quest'ultima ...Grosseto: L’idea progettuale di avvicinare alla città di Grosseto alcune manifestazioni di prestigio organizzate nel Centro Fiere, con il duplice scopo di rivitalizzare il Centro Storico in un periodo ...Il Festival internazionale del giornalismo alimentare viene sospeso: l’ottava edizione, già prevista per fine febbraio 2023, non si terrà. Il gruppo organizzatore ha preso questa decisione dopo un’att ...