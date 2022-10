Una discarica a cielo aperto a Lavinio… ma nessuno vede

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Vorrei segnalare che nella spiaggia dove un tempo vi era lo stabilimento balneare “Luci Lugi”, situata tra gli stabilimenti balneari “Il Pioniere” e “La Torre” a Lavinio (Anzio), è ormai presente da oltre un mese e mezzo una quantità incredibile di rifiuti. Prima delle mareggiate di fine settembre, e dunque prima che il mare inghiottisse buona parte del capolavoro umano di cui allego foto, i rifiuti erano ancora di più. Come potrete notare, oltre alla solita imbarazzante attitudine del romano medio che dopo aver passato un’allegra giornata in spiaggia butta i rifiuti laddove possibile pur di non portarseli a casa, si è aggiunta una nuova moda: quella dei carretti dei marocchini che una volta divenuti inutili a causa del finire della stagione estiva vengono lasciati in spiaggia in attesa che il mare se li risucchi. Per non parlare poi dell’ombrellone ormai mimetizzato tra la fitta ...