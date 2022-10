Si è rifiutata di cantare l’inno | Asra Panahi è stata uccisa dalla polizia in Iran

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È successo di nuovo, come se si trattasse di una sorta di maledizione che si ripete, e che non lascia scampo a nessuna. Come quelle che vediamo nei film, o leggiamo nei racconti del terrore. Ma questa non è finzione, è una realtà drammatica e feroce che trova nelle donne private della loro stessa libertà le vittime di un regime del terrore, quelloiano. È successo che, studentessaiana di soli 16 anni, èche ha fatto irruzione nel suo liceo. Èpicchiata a morte perché si eradi unirsi a un coro intonato per celebrare Ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema dell’. La violenza ètroppo furiosa, efferata, e i ...

L'ultima vittima eccellente è cronaca di questi giorni: una ragazzina di soli 16 anni, uccisa dalle Forze di sicurezza per essersidiun inno dedicato alla guida suprema Ali ...La denuncia del Consiglio di coordinamento del sindacato degli insegnanti iraniano, secondo cui varie studentesse sono in ospedale dopo le percosse subite dagli agenti. Sulla vicenda, però, circolano ...Asra Panahi si sarebbe rifiutata con alcune compagne di classe di cantare un inno-lode dedicato all’ Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema della Repubblica Islamica dell’ Iran. E per questo sarebbe ...Jina è una studentessa iraniana. Vive da diverso tempo in Italia, e non torna nel suo paese da un anno. In Iran sono rimaste la madre e tre sorelle.