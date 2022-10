Sassuolo | gli aggiornamenti sulle condizioni di Berardi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022): gli ultimi esami a Domeniconon mostrano nessuna nuova lesione per il capitano dei neroverdi Doppio impegno quest’oggi al Mapei Football Center per i neroverdi di Alessio Dionisi. In mattinata si è svolta la terza sessione stagionale dei Test Mapei, nel pomeriggio seduta d’allenamento con riscaldamento, torello, messa in azione con esercitazioni tecniche, possesso palla, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco. In merito a Domenico, le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chi recupera e chi no in casa Verona per la sfida col Sassuolo. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da L'Arena: "Sospiro di sollievo in casa Hellas dove si temeva il peggio per Hrustic. L'australiano, t ...