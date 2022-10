Renault Austral | la prova de Il Fatto it – L’ibrido alla francese punta anche sul piacere di guida – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il segmento dei crossover di medie dimensioni è quello dove è più difficile distinguersi dagli altri, sia perché praticamente tutti i costruttori hanno la loro proposta, sia perché ci sono delle scelte obbligate in termini di dimensioni, prezzi e prestazioni. Così, la nuovaè da apprezzare già solo perchéa dire qualcosa di nuovo in un settore dove quasi tutti cercano di andare sul sicuro e le scommesse sono viste come un pericoloso rischio. RispettoKadjar di cui prende il posto rappresenta un radicale cambio di passo, sia dal punto di vista del design che da quello tecnologico e meccanico. Le linee morbide hanno lasciato spazio a dei tratti più netti e a una gestione dei volumi che rende l’auto più imponente, mentre sotto il cofano non ci sono più motori diesel ma solamente ibridi, ...